Akaryakıta zam geliyor. Tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta zam geliyor. Tarih belli oldu
Yılbaşı yaklaşırken bir zam haberi de akaryakıttan geldi. 33 liraya kadar çıkan akaryakıt fiyatlarından sonra 1 lira 49 kuruşluk bir zam daha gelecek.

Kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşa her geçen gün bir zam haberi veriliyor. Yeni yıla girmeden evvel yapılan zamlara bir yenisi de akaryakıttan oldu.

Gözler benzin ve motorine çevrilmişken zam haberi benzinden geldi. Sektör kaynakları benzine ne zaman ve ne kadar zam geleceğini açıklarken güncel akaryakıt listesi de ortaya çıktı.

BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

Sektör kaynakları bu gece saat 00.01 itibarıyla benzine 1lira 49 kuruşluk bir zam geleceğini duyurdu. Şu anda güncel akaryakıt fiyatlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında 33 lira 2 kuruş olan benzin gece yarısından itibaren 34 lira 51 kuruş olacak.

Bu zamla birlikte benzin fiyatı ile motorin fiyatı arasındaki makas giderek daralmış olacak.

Yine sektör kaynaklarına göre cuma günü de motorine zam gelmesi bekleniyor ancak LPG için herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT LİSTESİ

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Bu gece yarısı gelecek zamdan sonra yeni fiyatlar şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa) - 34.51 TL

İstanbul (Anadolu) - 34.46 TL

Ankara - 35.19 TL

İzmir - 35.33 TL

Adana - 35,64

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