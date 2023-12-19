Akaryakıta zam geliyor. Tarih belli oldu

Kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşa her geçen gün bir zam haberi veriliyor. Yeni yıla girmeden evvel yapılan zamlara bir yenisi de akaryakıttan oldu.

Gözler benzin ve motorine çevrilmişken zam haberi benzinden geldi. Sektör kaynakları benzine ne zaman ve ne kadar zam geleceğini açıklarken güncel akaryakıt listesi de ortaya çıktı.

BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

Sektör kaynakları bu gece saat 00.01 itibarıyla benzine 1lira 49 kuruşluk bir zam geleceğini duyurdu. Şu anda güncel akaryakıt fiyatlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında 33 lira 2 kuruş olan benzin gece yarısından itibaren 34 lira 51 kuruş olacak.

Bu zamla birlikte benzin fiyatı ile motorin fiyatı arasındaki makas giderek daralmış olacak.

Yine sektör kaynaklarına göre cuma günü de motorine zam gelmesi bekleniyor ancak LPG için herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT LİSTESİ

Bu gece yarısı gelecek zamdan sonra yeni fiyatlar şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa) - 34.51 TL

İstanbul (Anadolu) - 34.46 TL

Ankara - 35.19 TL

İzmir - 35.33 TL

Adana - 35,64