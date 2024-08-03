Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak

Düzenleme: Kaynak: NTV
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak

Sektörden gelen bilgilere göre, benzine Salı gününden itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor.

Bütçe açığını kapatmak için iktidar A’dan Z’ye her şeye zam yapıyor. Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir indirim geliyor.

Brent petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkışlardan dolayı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor.

Akaryakıta indirim geleceği aktarıldı. Sektörden gelen bilgilere göre, 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim gelecek. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCE BENZİN FİYATI:

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 45.20 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 45.08 TL/LT

İzmir benzin fiyatı: 46.19 TL/LT

Ankara benzin fiyatı: 45.76 TL/LT

İNDİRİMLİ BENZİN FİYAT:

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 43.47

İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 43.35

İzmir benzin fiyatı: 44.46

Ankara benzin fiyatı: 44.03

Öte yandan Petrol fiyatları Hamas’ın siyasi liderinin Tahran’da öldürülmesiyle ise 80 dolara kadar çıktı. Orta Doğu’da beklendiği gibi bir hareketlenmenin olmaması petrol fiyatlarını düşürdü.

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