Akaryakıtta bu gece olanlar olacak. Kimse tahmin etmiyordu

Brent petrol fiyatları biraz oynadı, bayramda yola çıkacakları düşünenler(!) motorine bayram zammını yapıştırdı.

Üç gün önce indirim yapılan motorinin fiyatı bu gece değişiyor. Zammı miktarı 1 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Akayakıt sektörü kaynaklarından gelen bilgiye göre motorinin fiyatı bu geceden itibaren 1 lira 34 kuruş birden zamlanacak. Benzin fiyatlarında ise bir değişim olmayacağı belirtildi.

Bu gece yapılacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 40,62 lira olacak. Ankara'da ise motorin 41,60 liraya yükselirken, İzmir'deki fiyat 41,99 lira olacak.

Üç gün önce yapılan indirimle motorinin fiyatı İstanbul'da 39 Lira 28 kuruşa düşerek, 40 lira altına gerilemişti.