Akaryakıtta bu gece yarısı neler yaşanacak neler. Sürücüler ters köşe olacak

Dünya ülkelerinin hemen hemen tümünde petrol fiyatları yaklaşık 10 gündür düşmeye devam ediyor. Türkiye'de ise indirim ancak yeni uygulamaya alındı. Son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 54 lira 53 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 54 lira 39 kuruşa, Ankara'da 55 lira 54 kuruşa, İzmir'de 55 lira 87 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 38 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 15 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 01 kuruşa, Ankara'da 54 lira 16 kuruşa, İzmir'de 54 lira 49 kuruşa satılacak.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 34 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 18 kuruşa, Ankara'da 54 lira 19 kuruşa İzmir'de 54 lira 52 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 30 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 04 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 88 kuruşa, Ankara'da 52 lira 89 kuruşa İzmir'de 53 lira 22 kuruşa satılacak.

İndirimi gülünç bulduğunu söyleyen bir vatandaş "Bizimle dalga geçiyorlar. Dünyanın her ülkesinde benzin ve motorinin fiyatı düştükçe düştü. Bizde ise indirim bu gece yarısı uygulanacak. Bize brent petrol fiyatını gerekçe gösteriyorlar. Ama Rusya'dan çok ucuza alındığını sağır sultan bile duydu. Hükümet ülkemizi ticarethane gibi yönetiyor. Kazıklanan hep vatandaş oluyor" dedi.