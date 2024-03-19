Akaryakıtta fiyatları topaç gibi döndürecek zam geliyor. Bu kez gerekçe Ukrayna

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de gerekçe Ukrayna gösterildi. Ukrayna'nın drone saldırısının ardından Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil azalması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişi beraberinde getirdi.

Litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent petrolün fiyatı 87 dolara kadar yükselirken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları sırasıyla şu şekilde; İstanbul'da 41,90 liradan 43,20 liraya, Ankara'da 42,71 liradan 44,01 liraya ve İzmir'de 42,91 liradan 44,21 liraya yükselmiş olacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.