Akaryakıtta fiyatları topaç gibi döndürecek zam geliyor. Bu kez gerekçe Ukrayna

Kaynak: Medyaradar
Akaryakıtta fiyatları topaç gibi döndürecek zam geliyor. Bu kez gerekçe Ukrayna
Motorine biz zam daha geliyor. Büyüyen Türkiye ekonomisi her gün gözünü- yeni bir zam haberi ile açıyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de gerekçe Ukrayna gösterildi. Ukrayna'nın drone saldırısının ardından Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil azalması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişi beraberinde getirdi.
Litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Brent petrolün fiyatı 87 dolara kadar yükselirken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.
Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları sırasıyla şu şekilde; İstanbul'da 41,90 liradan 43,20 liraya, Ankara'da 42,71 liradan 44,01 liraya ve İzmir'de 42,91 liradan 44,21 liraya yükselmiş olacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İlgili Haberler
Kredi çekecekler dikkat. Taksit miktarını duyan şaşıp kalıyor
Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
Hükümetin emekliler için yeni formülü! Emeklilik maaşlarında makas farkı ortadan kalkacak
Akaryakıt devi 500 istasyonunu kapatıyor. Türkiye’de 1150 istasyonu var
Son Haberler
Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu Gündem
Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu
Sadece Fenerbahçe değil tüm takımlar ligden çekilmeli. Sedat Kaya yazdı Spor
Sadece Fenerbahçe değil tüm takımlar ligden çekilmeli. Sedat Kaya yazdı
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı Gündem
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı
Kazan karası otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Kazan karası otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı Gündem
Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı
İsmail Kartal derbi sonrası Fatih Terim'i gösterdi Spor
İsmail Kartal derbi sonrası Fatih Terim'i gösterdi
Türkiye yatırım beklerken Sisi'ye para yağdı Dünya
Türkiye yatırım beklerken Sisi'ye para yağdı