Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Brent petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesi motorin ve benzin fiyatını indirirken, Türkiye'de ise motorine bu gece yarısından sonra zam yapılacak. Benzinin fiyatı ise sabit kalacak.
Geçen hafta 2 TL 3 Kuruş indirim gelen motorin yeni haftaya zamla başlıyor.
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Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine geçtiğimiz hafta önce 71 Kuruş ardından da 1,32 TL'lik peş peşe 2 indirimcik gelmiş ve motorin fiyatları benzin fiyatlarının gerisine düşmüştü.
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Yeni haftaya 72,23 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 71,43 dolardan işlem görüyor. Bu düşüş dünyanın bir çok ülkesinde akaryakıta indirim olarak yansıdı.
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Brent petroldeki düşüş sürerken indirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber "zam" olarak geldi.
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Geçen haftaki indirim sevinci yeni hafta ile birlikte son buldu.
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Geçen hafta gelen toplam 2 TL 3 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından sonra saat 24.01'i gösterdiğinde motorine yeniden zam geliyor.
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Piyasa yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı 80 kuruş zam yapılacak.
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Benzin ve LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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Motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 56 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 19 lira 62 kuruştan, Ankara'da 20 lira 02 kuruştan İzmir'de 20 lira 11 kuruştan satılıyor.
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Bu gece gelecek 80 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 36 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 20 lira 42 kuruştan, Ankara'da 20 lira 82 kuruştan İzmir'de 20 lira 91 kuruştan satılacak.
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Benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 47 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 20 lira 52 kuruştan, Ankara'da 20 lira 89 kuruştan İzmir'de 20 lira 88 kuruştan satılıyor.