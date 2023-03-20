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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Brent petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesi motorin ve benzin fiyatını indirirken, Türkiye'de ise motorine bu gece yarısından sonra zam yapılacak. Benzinin fiyatı ise sabit kalacak.

Galeri Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:11
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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Geçen hafta 2 TL 3 Kuruş indirim gelen motorin yeni haftaya zamla başlıyor. 

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine geçtiğimiz hafta önce 71 Kuruş ardından da 1,32 TL'lik peş peşe 2 indirimcik gelmiş ve motorin fiyatları benzin fiyatlarının gerisine düşmüştü.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Yeni haftaya 72,23 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 71,43 dolardan işlem görüyor. Bu düşüş dünyanın bir çok ülkesinde akaryakıta indirim olarak yansıdı. 

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Brent petroldeki düşüş sürerken indirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber "zam" olarak geldi.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Geçen haftaki indirim sevinci yeni hafta ile birlikte son buldu.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Geçen hafta gelen toplam 2 TL 3 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından sonra saat 24.01'i gösterdiğinde motorine yeniden zam geliyor.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Piyasa yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı 80 kuruş zam yapılacak.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Benzin ve LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 56 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 19 lira 62 kuruştan, Ankara'da 20 lira 02 kuruştan İzmir'de 20 lira 11 kuruştan satılıyor. 

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Bu gece gelecek 80 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 36 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 20 lira 42 kuruştan, Ankara'da 20 lira 82 kuruştan İzmir'de 20 lira 91 kuruştan satılacak.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

Benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 47 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 20 lira 52 kuruştan, Ankara'da 20 lira 89 kuruştan İzmir'de 20 lira 88 kuruştan satılıyor.

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

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Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor

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