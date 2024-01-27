Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta salı günü bakın ne olacak? Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
Motorine Salı günü 1.38 TL'lik zam geleceği iddia edildi. Eğer zam gelirse Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanacak.

Yanlış ekonomi anlayışı ve yüksek enflasyon Türkiye’yi krize sürüklemeye devam ediyor. Zamlar art arda yağarken vatandaşa yine yeniden ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Maaşlara zam yapılsa da yeni maaşlar da mum gibi eriyip gidiyor.

Zam furyasından etkilenenlerden biri de akaryakıt oldu. Salı günü motorine bir zam daha geliyor. 1.38 TL'lik bir zam geleceği ileri sürüldü.

Eğer bu zam gelirse Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak. 40 TL’yi aşan motorin, 42 TL’yi aşacak.

Öte yandan motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapılmıştı. Neredeyse her hafta akaryakıta zam yağıyor.

GÜNCEL MOTORİN FİYATI:

ISTANBUL (AVRUPA- 40.28 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU)- 40.21 TL/LT

ANKARA- 41.02 TL/LT

IZMIR- 41.22 TL/LT

ANTALYA- 41.76 TL/LT

SALI GÜNÜ GELECEK ZAMMIN ARDINDA FİYATLAR BÖYLE OLACAK

ISTANBUL (AVRUPA- 41.66 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU)- 41.59 TL/LT

ANKARA- 42.40 TL/LT

IZMIR- 42.06 TL/LT

ANTALYA- 43.14 TL/LT

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