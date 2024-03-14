Akaryakıtta yarın olanlar olacak. Çifte zam geliyor

Kaynak: Dünya Gazetesi
Akaryakıtta yarın olanlar olacak. Çifte zam geliyor
Benzin ve motorine zam hazırlığı. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının dön dönemde bir miktar düşüş göstermesine karşın sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.

Brent petrolde hafif bir yükseliş olsa da bugünlerde yatay seyrediyor. Ancak gelen bilgiler hem benzine hem de motorine yarın zam yapılacağı yönünde. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

İddiaya göre yeni bir değişiklikle 15 Mart tarihinden itibaren zamların geçerliği olacağı belirtiliyor. Yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.

Artış sonrası fiyat tablosunun şu şekilde olması bekleniyor:

Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL

Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL

Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL

Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL

Benzin (Ankara) - 42,86 TL

Dizel (Ankara) - 42,76 TL

Benzin (İzmir) - 43,36 TL

Dizel (İzmir) - 42,96 TL

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