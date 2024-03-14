Akaryakıtta yarın olanlar olacak. Çifte zam geliyor

Brent petrolde hafif bir yükseliş olsa da bugünlerde yatay seyrediyor. Ancak gelen bilgiler hem benzine hem de motorine yarın zam yapılacağı yönünde. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

İddiaya göre yeni bir değişiklikle 15 Mart tarihinden itibaren zamların geçerliği olacağı belirtiliyor. Yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.

Artış sonrası fiyat tablosunun şu şekilde olması bekleniyor:

Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL

Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL

Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL

Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL

Benzin (Ankara) - 42,86 TL

Dizel (Ankara) - 42,76 TL

Benzin (İzmir) - 43,36 TL

Dizel (İzmir) - 42,96 TL