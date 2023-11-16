Akaryakıtta zam geldi. İndirim sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta bir indirim bir bindirim devam ediyor. Salı günü motorinin litre fiyatını 1 lira 64 kuruş ucuzlatan hükümet, bugün motorine 1 lira 14 kuruş zam yaptı. Sürücüler zamma tepki gösterip "Bizimle dalga geçiyorlar" dedi.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Akaryakıtta zam geldi. İndirim sevinci 2 gün sürdü

Brent petrolün varil fiyatı dün günü 81.18 dolardan kapattı. Bugüne ise 80.47 dolardan başladı. Brent petroldeki düşüşe rağmen hükümet bugün motorine 1 lira 14 kuruş zam yaptı.

Salı günü motorinin fiyatını 1 lira 64 kuruş indiren hükümet, 2 gün sonra (Bugün) motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yaptı.

Motorin 1 lira 14 kuruş zam yapılmadan önce İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 46 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 40 kuruşa, Ankara'da 37 lira 03 kuruşa, İzmir'de 37 lira 25 kuruşa depolara dolduruluyordu..

1 lira 14 kuruşluk zam sonra motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaklaşık 37 lira 60 kuruşa, Anadolu Yakası'nda yaklaşık 37 lira 54 kuruşa, Ankara'da yaklaşık 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de yaklaşık 38 lira 39 kuruşa yükseldi.

Zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 55 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 34 lira 50 kuruşa, Ankara'da 35 lira 20 kuruşa, İzmir'de 35 lira 35 kuruşa satılıyor.

Seçimlerden önce benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.
Zamlara isyan eden vatandaşlar "Brent petrolün varil fiyatını gerekçe göstererek sürekli zam yapan hükümet brent petrolün fiyatı düşerken bile zam yapıyor. 2 günde ne değişti de zam yaptılar anlamış değiliz. Büyük olasılıkla hoükümet bütçe açığını kapatmak için zam yaptı. Yeni yılda yapılacak zamları tahmin bile edemiyorum. Vatandaş perişan olacak" dedi.

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