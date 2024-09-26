Akasya Durağı’nın Dilek’i paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Son haline beğeni yağdı

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Pelin Sönmez, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Son fotoğraflarıyla yine beğeni ve yorum aldı.

Bir süre önce İstanbul'da görüntülenen Pelin Sönmez "Daha çok yurt dışındayım. Gidip geliyorum yurt dışına. Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum. Dizilerde çalışma hayatı yoğun... Küçük yaşlarda dört sene dizi yaptım, o dönemlerim neredeyse işle geçti. 'Bulanık' diye bir sinema filmi çekmiştim, yeni vizyondan kalktı. Psikolojik-gerilim filmiydi. Her sene bir sinema filmi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Farklı ülkelere giden ve tatillerinden pozları paylaşan Akasya Durağı'nın Dilek'i son haliyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline hayranlarından yorum yağdı. Sönmez'i görenler "Maşallah çok güzel görünüyorsun", "Çok güzelsin", "Olgunluk yakışmış" gibi yorumlarda bulundular.