Akbank 1 milyarlık alacağını sattı

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaşın borcu takibe düşerken Akbank, 1 milyar 39 milyon TL'lik alacağını 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş'ye sattı.

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün bir kısmını sattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takipteki kredi alacak portföyünün 1 milyar 39 milyon TL tutarındaki kısmının, toplam 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldığını bildirdi.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.039 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 258 Milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır" ifadelerine yer verildi.

