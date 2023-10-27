Akbank da 9 ayda kazandığı müthiş parayı açıkladı. Genel müdür Kaan Gür konuştu

Akbank'ın Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 9 aylık kazandığı para miktarını açıkladı. Gür, 9 ayda 51,4 milyar TL net kâr elde edildiğini duyurdu.

Akbank da 9 ayda kazandığı müthiş parayı açıkladı. Genel müdür Kaan Gür konuştu

Akbank'ın Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank’ın 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “Bu yıl hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Türkiye’nin 100 yıla sığdırdığı olağanüstü ilerlemeyi kutladığımız bu özel sene, aynı zamanda ilhamını Cumhuriyet’ten alan Akbank’ın da 75. kuruluş yıl dönümü. Kurumumuz için çok önemli bir kilometre taşının, ulusumuzun bir asırlık zaferlerini ve başarılarını onurlandırdığımız böylesi özel bir seneye denk gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizi bekleyen parlak gelecekte de, Cumhuriyete olan bağlılığımızla, ülkemizin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

9 AYLIK KÂR ORANINI AÇIKLADI

“Köklü bir mirasın ve sınırsız yenilikçi ruhun bir araya geldiği Akbank’ın yeni genel müdürü olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu yeni dönemde de müşterilerimizin güvenilir finansal ortağı olma ve bütün paydaşlarımız için değer yaratma taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Hep birlikte, Akbank’ı yepyeni başarılara taşımak için hazırız.”

“EKONOMİYE 1 TRİLYON 94 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK”

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti,

“2023’ün ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 871 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 134 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 717 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk dokuz ayında 18 milyar 119 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 51 milyar 469 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

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