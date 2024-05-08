Akbank hesabına bakanlar hayatının şokunu yaşadı! Geç kalmadan kontrol edin

Serkan Talan
Akbank hesabına bakanlar hayatının şokunu yaşadı! Geç kalmadan kontrol edin
Akbank müşterileri dünden beri hesap krizi yaşıyor… Bazı Akbank müşterileri yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini iddia etti. Konuyla ilgili Akbank’tan açıklama geldi.

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank’ta hesabı olan müşteriler, son günlerde büyük bir şok yaşamakta. Çok sayıda kişi, yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini sosyal medyada paylaşmıştı.

3 YIL ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Bu durum, 2021 yılında yaşanan bir başka olayı da hatırlatıyor. Temmuz 2021’de Akbank’ta yaşanan sistem çökmesi nedeniyle müşteriler, yaklaşık 2 gün boyunca hesaplarına ulaşamamış ve büyük mağduriyet yaşamıştı. Şimdi ise yatırım hesaplarından habersiz para çekildiğini öne süren müşteriler büyük bir şok yaşıyor.

Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti.

BANKAYA ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Bankaya ulaşmaya çalışan vatandaşlar henüz net bir açıklama alamadıklarını ifade etti.

Hesaplarından çekim yapılan vatandaşlar paralarının geri yatırılmasını talep ederken, bazı vatandaşlar da borsada işlem saatine rağmen hesaplarındaki paranın çekilmesi nedeniyle işlem yapamadıklarından şikayetçi.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Mağdur vatandaşlar, bu konunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Gündem olan konu hakkında saatler sonra Akbank'tan açıklama geldi:

"07.05.2024 tarihinde sınırlı sayıda müşterimizin Ak Yatırım hesaplarında gerçekleşen bakiye sorunu tespit edilmiş ve aynı gün içerisinde düzeltme yapılarak ilgili müşterilerimize bilgi verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

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