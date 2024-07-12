Akbank kullananlar dikkat! Markette 526 bin lirasının gittiğini öğrendi

Akbank müşterileri arasında güvenlik açığı nedeniyle mağduriyet yaşayan çok sayıda yurttaş bulunuyor.

526 BİN LİRA BUHARLAŞTI

İsmail Arı'nın haberine göre Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan bir yurttaş, “19 Mayıs’ta marketten alışveriş yapacağım esnada bakiyemin yetersiz olduğunu öğrendim. Saha sonra ATM’ye giderek hesabımı kontrol ettiğimde ayın gün hesabımdan benim bilgim ve rızam dışında 350 bin TL kredi kullanıldığını ve bunun da başka bir hesaba aktarıldığını öğrendim. Kullanılan kredi ile birlikte hesaplarımda bulunan parayla toplam 526 bin 741 TL başka hesaplara gönderilmiş. Bu işlemler sırasında Akbank bana hiçbir şekilde mesaj göndermedi, arayıp uyarıda bulunmadı. Bu işlemlere onay vermedim. Burada bir güvenlik zafiyeti var. Hesabımdan para çeken kişilerden ve bu güvenlik açığını oluşturan Akbank yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

WHATSAPP GRUBU KURDULAR

Dolandırılan, banka hesapları boşaltılan ve adlarına kredi çeken Akbank müşterileri WhatsApp grupları kurarak bir araya geliyor. WhatsApp gruplarında dolandırılan yurttaşların sayısının ise 160’ı bulduğu ifade ediliyor. Akbank ise mağdurlara “Sizleri korumak için her türlü önlemi alıyoruz” diye yanıt veriyor.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Cem Nuri Aldaş, kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulayarak, finans kuruluşlarının işlemlerini onaylı olarak yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların bilinçli hareket etmeleri, parolalarını düzenli olarak değiştirmeleri ve virüs engelleyici yazılımlar kullanmaları gerektiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Asayiş Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı’nda hazırlanan raporda, dolandırıcıların GSM şirketleri ve bankalar yüzünden yakalanamadığı ve yurttaşların göz göre göre dolandırıldığı ifade edildi. Bankalarla ilgili bölümde ise yetersiz yaptırımların dolandırıcıları cesaretlendirdiği, bankaların mağdurların zararını engellemek için talepleri kabul etmediği ve IBAN sahiplerinin kimlik bilgilerine erişim sağlanamadığı belirtiliyor. Bu durum, finansal güvenliğin önemini bir kez daha vurguluyor.