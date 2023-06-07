Akbank’tan bayram jesti

Akbank bayramda çalışan binlerce çalışanını sevindirecek jest yaptı. İsteyen bayram öncesi 2 gün izin kullanarak bayram tatilini uzatabilecek.

Akbank’tan bayram jesti

Paramedya'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank, çalışanlarını sevindirecek bir jeste imza attı. Akbank çalışanları isterse bayram öncesi 2 gün izin kullanarak tatilini uzatacak.

Akbank İnsan ve Kültür departmanı tarafından tüm çalışanlarına gönderilen elektronik postada, bayram öncesi iş günleri olan 26-27 Haziran tarihlerinde yıllık izin olarak kullanıp bayram tatili ile birleştirebilecek.
Elektronik postada şu ifadeler kullanıldı:

"FGBu bayramı köprü izni ile sevdiklerinle geçireceğin keyifli anılara bağlamak isterimsiniz? Bayram öncesi iş günleri olan 26-27 Haziran tarihlerini yıllık izin olarak bayram tatiliyle birleştirebilirsin."

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