Akbank’tan bayram jesti

Paramedya'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank, çalışanlarını sevindirecek bir jeste imza attı. Akbank çalışanları isterse bayram öncesi 2 gün izin kullanarak tatilini uzatacak.

Akbank İnsan ve Kültür departmanı tarafından tüm çalışanlarına gönderilen elektronik postada, bayram öncesi iş günleri olan 26-27 Haziran tarihlerinde yıllık izin olarak kullanıp bayram tatili ile birleştirebilecek.

Elektronik postada şu ifadeler kullanıldı:

"FGBu bayramı köprü izni ile sevdiklerinle geçireceğin keyifli anılara bağlamak isterimsiniz? Bayram öncesi iş günleri olan 26-27 Haziran tarihlerini yıllık izin olarak bayram tatiliyle birleştirebilirsin."