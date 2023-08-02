Akbelen Ormanı’nı savunanlara biber gazlı müdahale

Akbelen Ormanı’nda doğa katliamına karşı mücadele devam ederken, jandarma protestoculara biber gazlı müdahalede bulundu.

Akbelen Ormanı’nı savunanlara biber gazlı müdahale

Özel Haber / Sedat KAYA

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı devam ederken halkın direnişi de tüm hızıyla devam ediyor.

Sıcak bölgeden merkezimize son bilgileri ulaştıran Yeniçağ yazarı Sedat Kaya’dan bir görüntü daha geldi. Jandarmanın Akbelen Ormanı’nı savunanlara biber gazlı müdahalede bulunduğu gözler önüne serildi.

Nöbetteki ODTÜ öğrencilerinden Tuğulka Köseoğlu ve adının Tolga olduğu öğrenilen bir basın mensubu gözaltına alındı. Biber gazlı müdahale uyarı olmadan, eylemci ve basın ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildi. Köylüler kepçelerle yapılan kazıma işlemine karşı çıkıyor.

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