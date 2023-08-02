Akbelen'de katliam sürerken sıra Kazdağları'na geldi. Cengiz ağaç kesimine başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kazdağları'nda yürütülmesi planlanan Halilağa Bakır Ocağı Projesi‘ne karşı çevreciler tarafından açılan ilk dava doğanın lehine sonuçlandı. Ancak Cengiz Holding, mahkeme kararını hiçe sayarak Kazdağları'nda ağaç kıyımına başladı. Kazdağları skandalının Türkiye'nin Akbelen için yas tuttuğu şu günlerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre; Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi‘ne karşı çevrecilerin açtığı dava, doğanın lehine sonuçlandı. Cengiz Holding, dava sürecinde projeye ilişkin herhangi bir faaliyet yapılmaması gerekmesine rağmen yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladı.

Kazdağları Kardeşliği'nin, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Akbelen‘de katliam sürerken Cengiz Holding Kazdağları’nı tahrip etmeye başladı. Maden projesine karşı açtığımız ilk davayı kazanmamıza ve 2'inci dava devam etmesine rağmen şirket ormanda yol ve şantiye sahası için ağaç katlediyor! Kazdağları’ndan #DefolCengiz" sözleriyle mahkeme kararını hiçe sayan Cengiz Holding'e tepki gösterdi.

KAZDAĞLARI'NDA AĞAÇ KATLİAMI

Cengiz Holding, Halilağa Bakır Madeni Projesi için, ÇED raporuna aykırı şekilde 21 Şubat’ta sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Bu durum çevre örgütleri ve yöre halkının itirazına neden olmuştu. Bilirkişi raporu da projenin çevreye zararlı olduğunu ortaya koymuştu. Çan Çevre Derneği’nden Ümran Aydın, “Bir bölgenin suyunu komple kesmek çok büyük bir haksızlık ve asla kabul edilemeyecek bir durum” sözleriyle projenin su kaynaklarına ve bölgede yaşayan vatandaşlara etkilerini vurgulamıştı.

Bölge halkının açtığı dava sonucunda, 6 Aralık’ta Çanakkale 1’inci İdare Mahkemesi projeyi iptal etmişti. Ancak şirket yeniden başvuruda bulunmuştu. Bakanlık 14 Mart’ta mahkeme tarafından iptal edilen proje için ikinci kez ‘ÇED olumlu’ kararı vermişti.

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Mayıs 2023’te Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni Projesi için verilen ikinci “ÇED Olumlu Raporu”na karşı 2009/7 sayılı genelgeye dayanarak dava açmıştı.

Dava süreci devam ederken Holding'in bölgede herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekiyor. Ancak Kazdağları'ndaki son gelişmelere göre, Cengiz Holding mahkeme kararını hiçe sayarak ağaç kesimine başladı.