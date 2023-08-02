Akbelen’de kesilen ağaçların kökleri çıkarılıyor

Muğla Midas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı sürüyor.

Valiliğin "çalışmalar sona erdi" açıklamasına rağmen ağaç kıyımı son sürat devam ediyor.

Yeniçağ gazetesi yazarı Sedat Kaya bölgeden gelişmeleri aktarıyor. Kaya’nın çektiği yeni videoda ağaçların köklerinin çıkarıldığı ve bölgenin ağaçlardan temizlenmeye çalışıldığı görülüyor.

Kepçe maden sahası için bölgeyi ağaçlardan temizleyerek dümdüz yapıyor.

SİNYAL KESİCİLER DE DEVREDE

Akbelen'de sinyal kesiciler devreye girince çevreciler de bağırdı. Sosyal medyada “Hangi suçunuzu gizlemeye çalışıyorsunuz? Özgür basın susturulamaz.” yorumları yapıldı.

Öte yandan ağaç kesiminin devam ettiği bölgede gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, olaya tepki gösteriyor.

Muğla Valiliği’nin çalışma bitti açıklamalarının ardından kesilen ağaç görüntüleri viral olmuştu.