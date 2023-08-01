Akbelen'de kesim yeniden başladı. Valiliğin ‘kesim bitti’ açıklaması yalan mıydı?

Testerenin sesi herkesi için için ağlattı. Muğla Valiliği’nin ağaç kesimi bitti açıklamasından sonra Akbelen nöbet alanı ablukaya alınarak ağaç kıyımı tekrar başladı.

Akbelen'de kesim yeniden başladı. Valiliğin ‘kesim bitti’ açıklaması yalan mıydı?

Editör: Ayşe Memiş

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı desteğe giden vatandaşlar, siyasi partiler ve köylüler direniyor.

Muğla Valiliği'nin ağaç kesimine dair yaptığı açıklamada, "çalışmalar sona erdi" ifadelerinin kullanılmasına rağmen bugün alana yeniden iş makinaları geldi.

Bölgedeki köylüler ve yaşam alanı savunucuları güne jandarma ablukasında başladılar. Jandarma barikatlarla nöbet alanını kuşattı.

Alandakiler abluka altına alınırken Akbelen Ormanı'nda hareketlilik devam ediyor. Ağaç kesimi tekrardan başladı.

Kesimde testerelerin sesini duyanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine “Budama yapılıyor, şu an herhangi bir kesim yok” dedikleri duyuluyor.

Sosyal medyada ise “Valiliğin kesim bitti açıklaması yalan mıydı” yorumları yapıldı.

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MUĞLA VALİLİĞİ KESİM BİTTİ DEMİŞTİ

Muğla Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, Akbelen Ormanı'nda maden için ağaç kesimi çalışmalarının tamamlandığı duyurulmuştu.

Açıklamada vatandaşlar hedef alınarak “Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimiz yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmış.” denilmişti.

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Muğla Valiliğinden yapılan açıklama şöyleydi:

"İlimiz Milas ilçesinde bulunan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir.

Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

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