Balıkların suda yaşadığını ve sadece suda hayatta kalabildiğini hepimiz biliyoruz. Sudan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra da ölürler. Peki insanlar hava olmadan yaşayabilir mi? Aramızda kendini oksijensiz bir geleceğe hazırlamış olan biri var mı?

Limak Holding denen şirket bugün tam olarak bunu yapıyor. Şaka değil! Kendi karları doğrultusunda insanları oksijensiz bir geleceğe mahkum ediyor. Bunu kabul etmeyen bölge halkına karşı da devletin jandarmasını kullanıyor.

Soruyorum; Yıllardır bölge halkı tarafından korunan, tabiri yerindeyse üstüne titredikleri bu ağaçları kesme lüksünü kendinizde nasıl bulabiliyorsunuz? Buna karşı gelen köylüleri şiddetle sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?

Akbelen’den elinizi çekin! Bir avuç para kazanma hırsınız için orada yaşayan tüm canlıların toprağını, ağacını, suyunu yok edemezsiniz. Enerjinizi de madeninizi de istemiyoruz. Bize bizim olanı; doğamızı bırakın, sonra defolup gidin!