Asrın felaketinde unutulanlar ve görmezden gelinenler

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 6 ay geçti. Kimileri için geri getirilmesi mümkün olmayan sonuçları olan bu felaket, kimileri içinse çoktan unutuldu, görmezden geliniyor...

11 ili sarsan bu depremin en kötü sonuçlarını Hatay'da gördük. Yıkılan yüzlerce bina, hayatını kaybeden binlerce insan ve hayallerini, umutlarını, sevdiklerini gömen insanlar... Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin el verdiği Hatay, kimileri içinse ilk günden beri görmezden geliniyor.

Üzerinden 6 ay geçmesine rağmen onlarca enkaz hala olduğu gibi bekliyor. Gidecek bir yeri olmayan binlerce depremzede barınma, hijyen ilaç, elektrik, eğitim ve her şeyden önemlisi 'su'yu olmayan bu kentte hayatta kalma çalışıyor.

Tüm bunların akabinde Hatay halkının kendi iradesiyle seçmiş olduğu milletvekili Şerafettin Can Atalay ise hukuksuz bir biçimde Silivri Cezaevi'nde tutulmaya devam ediyor.

6. ayında depremde hayatını kaybeden herkesi saygıyla anıyor ve Hatay halkının muhattap alınıp, bu doğrultuda adım atılmasını temenni ediyorum.