Akbil dolum cihazındaki biriken paraları çalıp kaçtılar. Binlerce liralık soygun

Antalya'da toplu taşıma araçlarına biniş kartı dolum cihazında biriken paraları toplayan belediye personeli, otomobilin kapısını kilitlemeyi unutunca, kimliği belirsiz 2 kişi içerisinde 10 bin ile 30 bin TL olduğu değerlendirilen torbalardan birini alarak kaçtı.

KAYNAK: DHA
Akbil dolum cihazındaki biriken paraları çalıp kaçtılar. Binlerce liralık soygun

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Belediye personeli Serhat A. ile Kenan D., Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı'nda biriken paraları toplamaya çıktı. Torbalara doldurulan ve içlerinde 10 bin ile 30 bin TL olduğu değerlendirilen torbaları otomobilin arka koltuğuna koyan personel, bir alışveriş merkezinin yanındaki kart dolum noktasına geldiklerinde araçtan indi. Otomobilin kapısını kilitlemeyi unutan personel, paraları toplamaya başlayacakları sırada kimliği belirsiz 2 şüpheli aracın kapısını açıp, torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden personelin arkasından koştuğu 2 şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Belediye personelinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi, torbalar ve otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaparken, belediye personelinin de parmak izi alındı. Polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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