Akçakoca’da 2 gün denize girişe yasak geldi

Meteoroloji fırtına uyarısı verdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün boyunca denize giriş yasaklandı.

Meteoroloji açıkladığı son tahminlerde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı. Rüzgarın kısa süreli fırtınaya kadar dönmesi beklenirken, sağanak yağış beklenen bölgeler teker teker açıklandı. O bölgeler arasında Karadeniz sahilleri de vardı. Düzce'ye bağlı Akçakoca Kaymakamlığı meteorolojik verilere göre karar verdi.

.Akçakoca kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.