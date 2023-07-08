Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz’de fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.

Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz’de fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.

Düzce Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzce’de rüzgarın Pazar (9 Temmuz 2023) günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etsini kaybetmesi bekleniyor."

Uyarının ardından Akçakoca Kaymakamlığı da “9 Temmuz 2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır.” açıklaması yaptı.

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