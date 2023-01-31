Akciğerden çıkan ‘bezelye’ görenleri şaşırttı

İHA’nın haberine göre; Uzun süredir Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı bulunan ve tedavilere rağmen yakınmaları süren 69 yaşındaki Timur Yurteri, Türkiye’de az sayıda merkez tarafından gerçekleştirilmekte olan bronkoskopik volüm küçültücü işlemlerden olan coil (akıllı sarmal tel) tedavisi için Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları kliniğinde değerlendirildi.

Hazırlıkları tamamlanan 69 yaşındaki Timur Yurteri, coil uygulaması öncesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu tarafından hava yollarını görüntülemek için yapılan fiberoptik bronkoskopi işlemi sırasında beklenmeyen bir görüntü ile karşılaşıldı.

Hastanın sağ akciğerinde, bulunduğu hava yolunu kapatan bezelye tanesi görüldü. Uygun malzeme ve manevra ile tecrübeli ekip tarafından tamamen çıkarılabilen bezelye tanesi Yurteri’yi de şaşırttı. Başarı ile tamamlanan yabancı cisim çıkarma işlemi sonrası hastaya bronkoskopik volüm küçültücü coil uygulaması yapıldı.

“YABANCI CİSİM İSTENMEYEN DURUMLARA DA YOL AÇABİLİR”

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu olmak üzere tüm ekibe teşekkür eden Yurteri, farklı bir durum olduğunu ifade etti.

Başarılı geçen iki işlem sonrası bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Erhan Uğurlu şunları söyledi:

“Aspirasyon denilen akciğere yabancı cisim kaçmasının genellikle çocuklarda beklense de düşük oranda yetişkinlerde de görülebiliyor. Bezelye tanesi olması nedeniyle küçük bir hava yolunda tıkanıklığa yol açarak hastada bulgu vermeyen yabancı cisim aspirasyonlarının öksürük, balgam, hırıltı gibi yakınmalara, zatürre, akciğerde sönme gibi istenmeyen durumlara da yol açabilir. Hem KOAH’a yönelik bronkoskopik volüm küçültücü coil tedavisi gerçekleştirilen hem de akciğerine kaçan bezelye tanesi çıkarılan hasta, işlemleri sonrası izleminde sorun görülmedi. Hastanın kontrollerine gelmek üzere taburcu ettik”