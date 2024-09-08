Akdamar'daki 12. ayin sona erdi

Gevaş ilçesindeki iskeleden adaya sabah saatlerinde ulaşan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki din adamları, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Ardından Akdamar Kilisesi'nde yapılan ayin, Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler ve din adamları, ayin boyunca mum yakarak dua etti ve ilahiler söyledi. Ayine başkanlık eden Patrik Maşalyan, yıllık ayini gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirerek, "İstanbul, Ermenistan, ABD ve Almanya gibi birçok farklı ülkeden hacı ziyaretçilerle bir araya geldik. Burada her yıl daha da gelişmiş bir çevre düzenlemesi görüyoruz. Bu ilgi için Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum," dedi.

Tarihi yapıların ibadet ve turizm açısından önemine vurgu yapan Maşalyan, "Bu gibi yerler, çok kültürlü ve çok dinli geçmişimizin önemli birer tanığı. Bu değerlerin korunması ve turizme kazandırılması en büyük dileğimiz," ifadelerini kullandı.