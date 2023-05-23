Akdeniz açıklarında deprem

Editör: Sami Gürel

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklama göre, Girit Adası açıklarında saat 13.32 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin 8.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.