Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında deprem

Editör: Sami Gürel

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklama göre, Girit Adası açıklarında saat 13.32 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarındaki depremin 8.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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