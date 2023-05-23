Akdeniz açıklarında deprem

Editör: Sami Gürel
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklama göre, Girit Adası açıklarında saat 13.32 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Girit Adası açıklarındaki depremin 8.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Sami Gürel
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklama göre, Girit Adası açıklarında saat 13.32 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Girit Adası açıklarındaki depremin 8.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.