Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 7 yaralı. 1 kişi hayatını kaybetti

Yalova ve Bursa karayolu üzerinde bulunan Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen E.K yönetimindeki cip önce aynı istikamette giden R.K idaresindeki otomobile, sonrasında da E.K idaresindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kazada 3 araçta bulunan 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Bölgede ayrıca savcı gelerek inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü aktarıldı.