DEM’in ilkokul ziyaretinde öğrencilere zafer işareti yaptırıp slogan attırdılar

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Yerel seçimlerde Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ni DEM Parti kazanmış, Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan belediye başkanı olmuşlardı.

DEM Parti’nin terör örgütü PKK ile ayrışamaması bir yana dururken, Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan’ın geçtiğimiz 25 Nisan tarihinde bir ilkokula yaptığı ziyaret de büyük bir skandala sahne oldu.

ÖĞRENCİLERE ZAFER İŞARETİ YAPTIRILDI

PKK’lı oğlu 2017 yılında gerçekleştirilen bir operasyonda öldürülen Nuriye Arslan ve PKK'lı Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız’ın ilkokul ziyaretinde Türk bayrağı altında öğrencilere zafer işareti yaptırıldı.

Öğretmenlerin ya da okul yönetiminin duruma müdahale etmemesi dikkat çekerken, ziyaretin ardından Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız yine ilkokul öğrencilerine “En büyük başkan bizim başkan” sloganları attırıldı.

Ortaya çıkan görüntülere rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da İlçe Kaymakamlığı’nın konuya ilişkin bir inceleme başlatmaması ya da açıklama yapmaması tartışmalara neden oldu.

OĞLU PKK’LI, KENDİSİ İSTİKLAL MARŞI DÜŞMANI

Nuriye Arslan’ın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıkmasına rağmen aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuş ancak YSK’dan buna ilişkin bir hamle gelmemişti.

Nuriye Arslan daha önce de Akdeniz Belediye meclis toplantısında da "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

PKK’YA SİLAH TAŞIYAN FAYSAL SARIYILDIZ’IN YEĞENİ

Öte yandan Hoşyar Sarıyıldız'ın da 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'nın Suriye'den getirip Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıyarak terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

Faysal Sarıyıldız 2015 yılında başlayan Hendek operasyonları sonrası Fransa'ya kaçarak sığınma talep etmişti.