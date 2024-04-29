Mahfi Eğilmez: Bu yapılırsa dolar 25 lira olur

Gazeteci Mirgün Cabas’ın “Şunu Bana Bir Anlat” programına ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez katıldı.

Ekonomideki gidişatı yorumlayan Eğilmez, sadece Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini, yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu savundu.

Eğilmez’in faiz, döviz ve enflasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

“YANLIŞ FAİZ EKONOMİYİ BATIRIR”

Sadece faizi artırarak bu işin içinden çıkılmıyor. Benim bir tanımım var, faiz yanlış belirlenirse ekonomiyi batırabilir. Doğru belirlenirse de ekonomiyi kurtaramaz. Yanına mutlaka bir şeyler koyman lazım. ABD ekonomisini tek başına faizle kurtarabilirsin. Çünkü onun büyük yapısal reformlara ihtiyacı yok. Öyle hukuk, demokrasi, eğitim reformuna ihtiyacı yok.

“DOLAR 32-33’LERDE TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Bizim çok ihtiyacımız var. Bunları koymadan tek başına faizle bu işin içinden çıkamayız. Kuru tutuyoruz şimdi mesela. Kura baskı uyguluyor, ne yapıyor satıyor. Döviz satıyor, şimdilerde alıyor. Tersine döndü ama tekrar satacak. Kuru 32’lerde, 33’lerde tutmaya çalışıyor. Niye tutmaya çalışıyor? GSMH yüksek görünsün diye…

“FAİZİ 80’E ÇIKAR KUR 25’E DÜŞER”

Çünkü GSMH hesaplarken biz piyasadaki cari fiyatla topluyoruz her malı bu bize toplam GSMH veriyor. Onu yıl ortalaması döviz kuruna bölüyoruz.

Döviz kuru ne kadar düşükse sonuç o kadar yüksek çıkıyor. Bunları önlemek için baskı oluşturuyoruz.

Bu da tabi enflasyonun biraz daha düşük çıkmasına sonuç oluyor. Enflasyon 50-55’ten aşağı düşmez. IMF 45 diyor bence biraz iyimser, 50-52 civarı diyorum. Kuru bıraksak nereye geleceğiz. Tabi faizi artırsak Türk Lirası değer kazanır. Faizi bugün 50’deyiz, 80’e çıkar kur büyük ihtimalle 25’e düşer.