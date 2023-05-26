Akdeniz'de 500 göçmenden haber alınamıyor

Akdeniz'i geçmeye çalışan yaklaşık 500 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin kaybolduğu bildirildi.

Akdeniz'de 500 göçmenden haber alınamıyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "500 göçmeni taşıyan ve izi kaybolan teknenin akıbetiyle ilgili halen bir bilgi yok. Yaşamsal destek için aralıksız şekilde Emergency ekibi tarafından arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Di Giacomo, kayıp kişilere ulaşılması için arama kurtarma faaliyetlerine gerekli desteğin verilmesi çağrısında bulundu.

Bu arada, İtalyan sivil toplum kuruluşu Emergency başta olmak üzere bölgede göçmenleri kurtaran diğer STK gemilerinin kayıp tekneyi aradıkları kaydedildi.

500 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Di Giacomo, dünkü Twitter paylaşımında da söz konusu teknenin motor arızası yaptığını ve Akdeniz'in Malta Arama-Kurtarma Bölgesi'nde kaldığını açıklamıştı.

Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşum, 23 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Libya'dan kaçtıkları belirtilen yaklaşık 500 kişinin olduğu teknenin arıza sebebiyle motorlarının durduğunu ve denizde sürüklendiğini duyurarak acil yardım çağrısında bulunmuştu.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.(AA)

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