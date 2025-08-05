Akdeniz’in sessiz hazinesi yok oluyor!

Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğinin en önemli unsurlarından biri olan Cladocora Caespitosa, Çanakkale Boğazı’nda yaşam mücadelesi veriyor.

Nesli tehlike altında olan bu sert mercan türü, Akdeniz’in resif oluşturabilen tek türü olarak biliniyor. Ancak, bilinçsiz balıkçılık faaliyetleri, iklim değişikliği ve deniz kirliliği, bu eşsiz ekosistemi yok olma noktasına getirdi.

Uzmanlar, Çanakkale Boğazı’ndaki Dardanos mercan resiflerinin korunması için acil önlemler alınmazsa, bölgenin denizel biyoçeşitliliğinin büyük bir darbe alacağını belirtti.

Uzmanlar, yıllardır Cladocora Caespitosa üzerine yaptığı araştırmalarla bu türün önemine dikkat çekerek, “Bu mercanlar, Akdeniz’in tropikal resiflere en yakın akrabası. Kalsiyum karbonat iskeletleriyle balıklar, ıstakozlar, karidesler ve diğer deniz canlıları için hayati bir yaşam alanı oluşturuyor. Ancak, 2018 yılında 130 koloni tespit ettiğimiz Dardanos resiflerinde, balıkçı ağları nedeniyle 38 anaç koloni kaybettik. 2021’de ise 6 koloni daha telef oldu” dedi.

Uluslararası uzmanlar da durumun vahametini doğruladı. Barselona Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Dr. Joaquim Garrabou, Akdeniz mercanlarının iklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu belirtti.

Garrabou, “Cladocora Caespitosa, Akdeniz’in ekosistem mühendisi olarak tanımlanabilir. Bu tür, yüzlerce deniz canlısı için barınak sağlıyor. Ancak, son 50 yılda Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının 1,5°C artması, mercanların beyazlaşmasına ve ölmesine yol açıyor” dedi.

Garrabou, bu türün korunmasının, Akdeniz’in genel biyoçeşitliliği için kritik olduğunu ekledi.

Akdeniz’in bu eşsiz mercan türü, sadece deniz ekosisteminin değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasının bir parçası. Eğer acil önlemler alınmazsa, bu sessiz tanıkların çığlığı sonsuza dek susabilir.