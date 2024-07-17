Akdenizli hazır giyimcileri ihracat rakamlarını açıkladı

Kaynak: AA
Akdenizli hazır giyimcileri ihracat rakamlarını açıkladı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye’nin ihracat performansı, AHKİB (Ayakkabı, Saraciye, Hazır Giyim ve Moda Aksesuarları İhracatçıları Birliği) tarafından açıklanan verilere göre değerlendirildi. İşte detaylar:

Toplam İhracat: İlk 6 ayda AHKİB, ihracat pazarlarına 21.095 ton ürün gönderdi.

Artış Trendi: Geçen yıla kıyasla dış satım artış gösterdi. AHKİB, yılın ilk yarısındaki ihracat performansında yüzde 5 artış sağlayarak Türkiye’ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı gerçekleştirdikleri ülkeler:

Hollanda: 76,6 milyon dolarlık ihracat değeri ile öne çıkıyor.

İspanya: 16,8 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada.

Almanya: 15 milyon dolarlık ihracat değeri ile üçüncü sırada.

Ayrıca, ihracat hacmindeki en yüksek artış oranları:

Hollanda: Yüzde 116 artışla lider.

Suudi Arabistan: Yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolarlık ihracatla.

İtalya: Yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolarlık ihracatla.

ABD: Yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolarlık ihracatla takip ediyor.

Bu veriler, Türk ihracatının dinamiklerini yansıtıyor ve AHKİB’in başarılı çalışmalarını gösteriyor. Umarız bu olumlu trend devam eder ve Türkiye’nin dış ticaret performansı daha da güçlenir.

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