Akfen Yenilenebilir Enerji’den 3 hibrit güneş santrali yatırımı

Kaynak: Haber Merkezi
Akfen Yenilenebilir Enerji’den 3 hibrit güneş santrali yatırımı
Akfen Yenilenebilir Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji sağlayan 700 MW'lık kurulu gücünü, Denizli ve Çanakkale'de 3 yeni Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projesi ile 20 MW artıracağını duyurdu.

Güneş, su ve rüzgâr olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, daha önce açıkladığı yatırım planı kapsamında art arda yeni yatırımları hayata geçiriyor.

Şirket, büyüme stratejisi kapsamında, Denizli ve Çanakkale’de yaklaşık 20 MW büyüklüğünde 3 Hibrit GES projesi için sözleşme imzaladığını ve inşaat sürecinin başladığını duyurdu.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından yapılan açıklamada müteahhit Asunim Yenilenebilir Enerji şirketi ile Denizli ilinde yer alan 6.37 MW’lık Denizli Hibrit GES ile Çanakkale ilinde yer alan 4.96 MW’lık Kocalar Hibrit GES ve 8.4 MW’lık Hasanoba Hibrit GES yatırımı hayata geçirilmesi için anlaşma sağlandı.

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66 MW’LIK HİBRİT GES PROJESİNİN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI

Açıklamada alınan teşvikler kapsamında KDV, gümrük ve damga vergisi istisnası sağlandığı duyurulan yeni hibrit GES santrallerinin, üzerinde kurulacağı tesisin kalan "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)" süresi boyunca, YEKDEM'den faydalanarak, ABD Doları bazlı sabit fiyat garantisinden faydalanılacağına dikkat çekildi.

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Açıklamada, “İnşaat süreci başlamış olan toplam 66 MW hibrit GES projelerimiz ile birlikte, mevcut 699 MW kurulu gücümüzü toplam 785 MW'a çıkaracak Hibrit GES projeleri yatırımlarımızın şirketimiz öngörülebilir nakit akışına dayalı risk yönetimi politikası ile uyumlu olarak nakit akışlarımıza gelecekte pozitif katkı sağlaması beklenmekte olup, söz konusu yatırımların 2025 yılında şirketimizin ciro ve faaliyet karına katkı sağlaması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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