Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da, Akhisar- Balıkesir karayolunun 5. kilometresindeki Gökçeahmet rampasında Yılmaz Uçar otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil ile aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ve bir otobüsün de çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.

55 yaşındaki Yılmaz Uçar ile araçta yolcu konumunda bulunan eşi Sevcan Uçar kazada hayatını kaybetti.

Öte yandan yolda kaza sonrası oluşan bekleme sırasında 4 otomobil daha birbiriyle çarpıştı. 2 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Uçar çiftinin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.