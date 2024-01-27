Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manisa'da, Akhisar- Balıkesir karayolunun 5. kilometresindeki Gökçeahmet rampasında Yılmaz Uçar otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil ile aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ve bir otobüsün de çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.

55 yaşındaki Yılmaz Uçar ile araçta yolcu konumunda bulunan eşi Sevcan Uçar kazada hayatını kaybetti.

Öte yandan yolda kaza sonrası oluşan bekleme sırasında 4 otomobil daha birbiriyle çarpıştı. 2 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Uçar çiftinin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son Haberler
AKP’li aday ile simit satan çocuk arasındaki dikkat çeken diyalog. 100 TL’ye tüm tezgahı almaya çalıştı Siyaset
AKP’li aday ile simit satan çocuk arasındaki dikkat çeken diyalog. 100 TL’ye tüm tezgahı almaya çalıştı
AKP’nin devleti milyarlarca lira zarara uğratan hizmeti! Gündem
AKP’nin devleti milyarlarca lira zarara uğratan hizmeti!
Adalet Divanı’ndan tarihe not Yazarlar
Adalet Divanı’ndan tarihe not
Devletten destek… Kurum’dan da hizmet beklemek… Yazarlar
Devletten destek… Kurum’dan da hizmet beklemek…
Yandaş medya iftiraları ile hukuki mücadele şart Yazarlar
Yandaş medya iftiraları ile hukuki mücadele şart
PKK, NATO'ya mı girdi? Yazarlar
PKK, NATO'ya mı girdi?
Merkez Bankası yine güven vermedi Yazarlar
Merkez Bankası yine güven vermedi