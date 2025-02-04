Akıllara durgunluk veren olay! Binanın altına asansör sistemli tünel inşa ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akıllara durgunluk veren olay! Binanın altına asansör sistemli tünel inşa ettiler

Kastamonu'da metruk binanın içindeki görüntüler hayrete düşürdü. Binanın içine asansörle kaçak kazı yaptılar. Olayla ilgili 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarında hız kesmiyor.

Tosya ilçesinde mekan sahibi A.T. ile B.B., C.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısların metruk bir binada izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Metruk binanın içine metrelerce derinliğe inmelerini sağlayan bir asansör sistemi kuran şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Binada yapılan arama sonucunda 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Binanın altına asansör sistemli tünel inşa ettiler

Akıllara durgunluk veren olay! Binanın altına asansör sistemli tünel inşa ettiler

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