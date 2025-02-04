Akıllara durgunluk veren olay! Binanın altına asansör sistemli tünel inşa ettiler

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarında hız kesmiyor.

Tosya ilçesinde mekan sahibi A.T. ile B.B., C.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısların metruk bir binada izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Metruk binanın içine metrelerce derinliğe inmelerini sağlayan bir asansör sistemi kuran şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Binada yapılan arama sonucunda 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.