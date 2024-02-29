Akıllı bebek bezi ne işe yarar

Prof. Dr. Cihangir Akgün, akıllı bebek bezi ile ilgili bilgiler verdi. Akgün, çocuk nefrolojisi uzmanı olarak, çocuk sağlığında önemli bir rol oynayan idrar tahlili işlemini basitleştiren ve güvenilirliğini artıran bir bebek bezi geliştirdiğini söyledi. Prof. Akgün, idrar tahlili için kullanılan mevcut yöntemlerin bebek ve çocuklarda travmatik olabileceğini ifade etti ve şöyle devam etti:

“İdrar yolu enfeksiyonu çok farklı belirtiler gösterebilir. Bebeklerde sarılık, ishal, kabızlık, huzursuzluk, döküntü ve hatta öksürük bile idrar yolu enfeksiyonunun işareti olabilir. Örneğin adenovirüs hem akciğerleri hem de bağırsakları etkileyerek öksürük ve ishale yol açabilirken, aynı zamanda mesaneyi de enfekte ederek idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Benim bir sözüm var, her canlıdan idrar tahlili almak gerekir ama tuvalet eğitimi almamış çocuklardan idrar örneği almak çok zordur. Bu durumda torba, sonda veya suprapubik aspirasyon adı verilen mesaneye iğne batırma yöntemlerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Torba yönteminde torbayı çocuğun cinsel bölgesine yapıştırıyoruz. Ancak bu yöntemde sonuç yüzde 60-80 oranında yanlış olabiliyor. Sonda yöntemi ise çok travmatik bir yöntemdir. Altın standart olarak kabul ettiğimiz suprapubik aspirasyonda ise ultrason yardımıyla lokal anestezi altında mesaneye iğne sokuyoruz. Biz bu sorunları çözmek için bir bebek bezi tasarladık. Bu bezde ilk idrarı emen bir tabaka ve ardından orta idrarı biriktiren bir idrar toplama haznesi bulunuyor. Biz bu bezimizi yakında idrar kültürü için yeni bir altın standart olarak sunmayı planlıyoruz, çalışmamız bu yönde ilerliyor.”

ÖRNEK ALMAK KOLAY

Prof. Dr. Akgün, çocuktan idrar almanın hem aileler hem de doktorlar için büyük bir problem olduğunu vurguladı ve şunları ekledi:

“Normal koşullarda çocuklar, 2 yaşında da olsa, yenidoğan bebek de olsa cinsel bölgeye poşet yapıştırdığınızda idrarlarını tutabiliyorlar. Ayaklarını sallayarak torbayı çıkarabiliyorlar. Ayrıca torba yönteminde sonuç yüzde 60-80 oranında yanlış olabiliyor. Bizim geliştirdiğimiz bezin kullanımı çok kolay, normal bir bez gibi takılıyor. Çocuk idrarını yaptığında ilk idrar emiliyor, orta idrar ise haznede birikiyor. Hazne çıkarılabilir veya enjektörle içindeki örnek alınıp laboratuvara gönderilebilir. Çocukların cinsel bölgelerinde normal bir bakteri florası vardır. Bu bakteriler bazen hatalı olarak idrar yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden bezimizdeki ilk temas noktası antibakteriyel bir malzemeden yapılmıştır. Yaklaşık 100 hastada test ettik ve testlerin sonucu yüksek oranda doğru çıktı. İdrar yolu enfeksiyonları özellikle ateşliyse tek seferde bile yüzde 10’luk bir böbrek hasarına yol açabilir. Tekrar eden enfeksiyonlarda böbrek hasarı oranı yüzde 55’lere kadar yükselebilir. Türkiye’deki kronik böbrek yetmezliği hastalarının büyük bir bölümünün altında yatan neden geç tedavi edilmiş veya tanı konulmamış idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir.”



