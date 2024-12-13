Köfteci Yusuf’tan herkesi şaşırtan hamle. Köftesinde domuz eti tespit edilmişti!

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Köfteci Yusuf’tan herkesi şaşırtan hamle. Köftesinde domuz eti tespit edilmişti!

Domuz etki skandalıyla uzun süre gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf bu kez yeni bir hamle ile gündemde. Eski sisteminden vazgeçen Köfteci Yusuf artık besicilerden ve çiftçilerden doğrudan et alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşaladığı listeden çıkan Köfteci Yusuf uzun süre tartışmalara sebep oldu. Köfteden domuz eti çıktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Köfteci Yusuf, bu kez yeni yapacağı hamleyle Türkiye gündemine oturdu.

Köfteci Yusuf, aracısız hayvan kesimine yeniden başladı. Marka; Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa'daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Köfteci Yusuf, Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Fakat Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf’un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti. Ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğu öne sürülmüştü.

Köfteci Yusuf uzun süren sessizliğini TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olarak bozmuştu.

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