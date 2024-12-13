Günlerdir aranan Mustafa Uysal'dan acı haber geldi

Aksaray/ Metin Kurt

Aksaray halkını derinden etkileyen olayda, Mamasın Barajı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

40 yaşındaki Mustafa Uysal'ın, üç gün önce kayıp ilanı verilerek aranmaya başlandığı ve sosyal medyada yoğun bir destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

KISA SÜREDE TÜM ŞEHİR SEFERBER OLDU

Ereğlikapı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uysal'ın kaybolduğu haberi şehirde çok ses getirdi. Yakınlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, vatandaşların da dikkatini çekti ve geniş bir arama kampanyasına dönüştü. Polisten gelen resmi açıklamalara göre, özellikle Mamasın Barajı civarında yoğunlaşan arama çalışmaları, kayıp haberiyle birlikte halkın da dikkatini bu noktaya odakladı.

Arama çalışmaları sonucunda, ekipler Mamasın Barajı'ının kenarında bir erkek cesedi buldu. Adli tıp ve kriminal incelemeler sonucunda cesedin Mustafa Uysal'ın olduğu kesinleşti. Henüz şahsın ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağı bildirildi.

AİLE VE MAHALLE HALKI ÖRGÜTLENDİ

Uysal'ın kaybolmasının ardından aile bireyleri ve mahalle sakinleri tarafından başlatılan yoğun arama çalışmalarında, sosyal medyanın gücü dikkat çekti. Çok sayıda vatandaş Uysal'ın bulunması için baraj civarında toplanıp arama çalışmalarına destek verdi.

Polis, olayın soruşturulmaya devam ettiğini ve herhangi bir şüpheli durumu değerlendirdiklerini açıkladı. Mustafa Uysal'ın baraj yakınında bulunması, ölümünün doğal bir sebep mi yoksa şüpheli bir olayla mı bağlı olduğu sorularını gündeme getirdi.

BÖLGE HALKININ TEPKİSİ



Mamasın Barajı'ının civarında yaşayan halk, bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığından şikayetçi. Baraj kenarında daha fazla aydınlatma ve kamera sistemi kurulması gerekliliği üzerine talep artış gösterdi.

MUSTAFA UYSAL KİMDİR?

Ereğlikapı Mahallesi'ında sevilen bir kişi olarak bilinen Mustafa Uysal, mahalle esnafı ve ailesiyle yakın bir ilişkisi olan biri olarak tanınıyordu. Yakınları onun ani kaybından büyük üzünç duyduklarını belirtti.

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Uysal'ın ölüm sebebiyle ilgili otopsi raporu şanılanıyor. Bu rapor, olası bir kaza, intihar ya da ölümde üçüncü şahıs etkisinin olup olmadığına yönelik ipucu sağlayacak.

Bu olay, şehirde derin bir yas havası yaratırken, olayın arka planına ilişkin detayların ortaya çıkmasıyla gerçek tablo netleşecek.