Akıllı sözleşme hataları ve güvenlik açıkları en büyük riskler arasında

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, uygulamanın avantajları olduğu kadar, riskleri de olduğuna dikkat çekerek, “Akıllı sözleşme hataları ve güvenlik açıkları en önemlileri” dedi.

DApp kavramı artık kripto para ekosistemi dışında da ilgi çekmeye başladı. DApp, merkezi sunucular yerine merkezi olmayan ağlarda çalışan ve bilgisayar ya da akıllı telefonlar aracılığıyla erişilen uygulamalar olarak tanımlanabilir.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, DApp'lerin, kripto para ekosistemi dışında da önemli bir gelişme olarak karşımıza çıktığını belirterek, “Bunlar genellikle merkezi olmayan uygulamalar olarak bilinir ve akıllı sözleşmeleri kullanarak çalışırlar. DApp'lerin kullanım alanları oldukça geniş. Özellikle finans, oyun endüstrisi, sağlık sektörü ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok sektörde uygulama potansiyeli bulunuyor. Ancak, merkezi olmayan yapısı ve akıllı sözleşmelerin kullanılabilirliği göz önüne alındığında web siteleri ve uygulamalar için yeterince uygun olmayabilirler.” dedi.

Güvenlik açıkları var

DApp'lerle ilgili risklere de dikkat çeken Onay, “DApp’lerle ilgili riskler arasında sistemin otomatik oluşturduğu akıllı sözleşmelerin hatalı olması ve güvenlik zafiyetleri gibi riskleri göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor. Ayrıca, kullanıcı eğitimlerinin yetersiz kalması da çeşitli riskler meydana getirebilir. Hukuki süreçlerle çatışma potansiyeli ve veriyi koruma gibi konularda dikkat edilmesi gerekiyor.

Önemli avantajları da var

DApp’lerin sansürsüz ve veri değişimi imkansız yapıya sahip olmasının önemli avantajları var. Güvenli ve şeffaf bir ortam sağlaması en önemli avantajlarından birisi. Bununla beraber örneğin habercilik alanında içerik doğrulama ve sansürsüz haberleşme imkanı sağlayabilir. Ticaret ve finans sektöründe, geleneksel komisyon alan aracıların azalmasına ve hızlı ödeme sistemlerinin gelişmesine katkı sunabilir. Blok zinciri teknolojisiyle daha sağlam ve güvenli altyapılar oluşturulmasında da sıklıkla kullanılacaktır. Akademi dünyası tarafında da verilerin doğrulanması ve sertifikasyon süreçlerinde sıkça kullanılabilir. Yakın gelecekte, DApp’lerin avantajları ve riskleri daha fazla konuşulacak gibi gözüküyor.” şeklinde konuştu.