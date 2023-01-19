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Akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Zirvedeki markalar belli oldu

Dünyayı etkileyen salgın sebebiyle çoğu üretim durmuşken akıllı telefon parçalarını üreten markalar da bazı aksaklıklar yaşadı. Yaşanan üretim sıkıntısı sebebiyle fiyatlar artarken satın alım gücü düştü. Global çapta en çok satın alınan markalar da belli oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:35
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Akıllı telefon satışları düştü

Akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Zirvedeki markalar belli oldu
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Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan tedarik sorunu ve çip yetersizliği 2022 yılında akıllı telefon pazarını etkiledi. 

2022 yılının dördüncü çeyreğinden çıkan analizlere göre akıllı telefon pazarı 270 milyon civarında satış yaptı ve yıllık yüzde 17 düşüş yaşadı. Böylece akıllı telefon pazarı, son 10 yılın en kötü dördüncü çeyreğini geçirdi.

EN ÇOK SATILAN MARKALAR BELLİ OLDU

Apple, akıllı telefon piyasasında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen pazar payını yüzde 25'e çıkardı ve liderlik koltuğunda yer aldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise yüzde 20 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı.

2022 yılı genelinde ise akıllı telefon sevkiyatları yüzde 11 düşerek 1.2 milyar civarında seyretti.

2022 genelinde Samsung, yüzde 22 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, Apple ise yüzde 19 ile ikincilik koltuğuna oturdu.

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vatanım
19.01.2023 11:42
Boşuna dememişler üç hafliler cin gibi çarptı milleti kendilerine layık adları var  
 
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