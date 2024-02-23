Akıllı telefonlardaki büyük tehlike ortaya çıktı. Yaşam süresini kısaltıyor

Kaynak: Daily Mail
Akıllı telefonlardaki büyük tehlike ortaya çıktı. Yaşam süresini kısaltıyor
Dikkat çeken araştırma, akıllı telefonlar ve LED ofis aydınlatma ürünleri gibi elektronik cihazlardan çıkan mavi ışığın diyabete yol açabileceğini ve sağlığı bozarak ömür süresini kısaltabileceğini gösterdi.

Mavi ışığın bizi “sonbahar”a sürükleyebileceği anlaşıldı. İngiltere’de University College London’da çalışan bilim insanları, akıllı telefonlar ve LED ofis aydınlatma ürünleri gibi cihazlardan çıkan mavi ışığın vücuda “zehir” etkisi yaptığını ve sağlık açısından “saatli bomba” niteliğinde olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, gün içinde akıllı telefonlar ve LED ofis aydınlatma ürünleri gibi cihazlardan çıkan mavi ışığın, hücrelerin enerji üretmesini sağlayan mitokondriyi tahrip ettiğini buldu. Bu da vücudun işleyişini bozarak, kan şekerini yükseltip diyabete sebep olabiliyor.

Mavi ışığın sağlığa zarar vermesi de ömrü kısaltıyor. Bu problemlerin hepsi, mavi ışığın toksik (zehirli) olmasından kaynaklanıyor. Mavi ışığın göze de zararlı olduğu biliniyor.

ZEHİR GİBİ

Prof. Dr. Glen Jeffery, şöyle konuştu:

Güneş ışığında kırmızı ve mavi dengeli bir şekilde var ama biz artık mavi ışığın egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. LED ışıklar, tamamen mavi. Kırmızı olmadan mavi ışığa uzun süre maruz kalmak zehirli. Mavi ışık fizyolojiyi olumsuz etkiliyor ve diyabete neden olarak kan şekerini değiştiriyor. Yaşlı bir nüfus için LED’ler çok zararlı.

GÜNEŞE ÇIKIN

Uzmanlar, mavi ışığın zararlarından korunmak için güneş ışığında daha çok vakit geçirilmesini tavsiye etti.

Dr. Michael Powner, “Mavi ışığın mitokondriyi bozması, vücudun hücresel ve fizyolojik dengesini altüst eder. Tavsiyemiz, yemek sonrası kan şekerini düşürmek için 15 dakika boyunca tek bir kırmızı ışığın altında durmak” dedi.

Uzmanlar, akıllı telefonların çoğunun, mavi ışığı kısan “gece modu” özelliği olduğunu da söyledi.

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