Akılsız başın cezasını ayak çeker atasözünün anlamı nedir?

Akılsız başın cezasını ayak çeker atasözünün anlamı nedir? Akılsız başın cezasını ayak çeker sözüyle ne anlatılmak istenir?

Akılsız başın cezasını ayak çeker atasözünün anlamı nedir?

Akılsız başın cezasını ayak çeker atasözünün anlamı: İyi düşünmeden yapılan bir iş, olumsuz sonuçlanır; bu durum da o işi yapan kimseyi hem maddi hem manevi yönden yorar.

İnsan, verdiği kararın kötü sonuçlarını görmeye başlayınca telaşa kapılır, şuraya buraya koşuşturmaya başlar. Bunun sonucu olarak ayaklar daha ziyade yorulur.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Kendi kendine işi zora soktun ve sonucunda da sen yoruldun. Bilmiyor musun sen akılsız başın cezasını ayaklar çeker?

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