Akın Akın geliyorlar. 2.900.000 göçmen yolda

UNHCR, gerçekleştirdiği uzun soluklu araştırmaların sonunda Öngörülen Küresel Yeniden Yerleşim İhtiyaçları 2025 Raporu'nu açıkladı. Söz konusu raporda "kitlesel yerinden edilme durumlarının uzaması, yeni çatışmaların ortaya çıkması ve iklim değişikliğinin etkileri" nedeniyle 2025 yılındaki kitsel göçlerin, 2024'e göre %20'lik bir artış göstereceği ifade edildi.

UNHCR Korumadan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Ruvendrini Menikdiwela tarafından yapılan açıklamada "Yeniden yerleştirme, risk altındaki göçmenler için hayat kurtaran bir müdahaledir. Artan ve çözülmemiş zorla yerinden edilme durumlarına anlamlı bir yanıttır" diye konuştu. Bunun, yaşanan göçün büyüklüğüne ve karmaşıklığına yanıt vermek için gereken rota bazlı yaklaşımın temel bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Söz konusu raporun, Joe Biden'ın ABD'nin güney sınırındaki göçmenlere yönelik sığınma haklarına getirdiği yeni kısıtlamaların hemen ardından gelmesi uluslararası kamuoyunda "dikkat çekici" olarak yorumlandı. Biden yönetimi, Salı günü açıklanan yeni yasa ile sığınma hakkını günde 2.500 ile sınırlamıştı. BMMYK, Beyaz Saray'ın kararıyla ilgili "derin endişe duyduğunu" bildiren bir açıklamada bulundu.

BMMYK tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin yeni tedbirleri, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan ve artık kendilerini güvenlik arayışında geçerli bir seçenekten yoksun hatta geri gönderilme riskiyle karşı karşıya bulabilecek birçok kişinin sığınma hakkına erişimini engelleyecek" denildi. Beyaz Saray ise bunun üzerine alınan yeni kararın "sınır devriye görevlilerinin üzerindeki yükü azaltacağını" söyledi.

YENİ GÖÇ DALGASI GELİYOR

UNCHR tarafından yayınlanan raporda, 2024 yılında yasal sığınma talebinde bulunanlar arasında 933.000 kişiyle Suriyelilerin 1. olduğu, 558.000 ile Afganistan'ın 2. olduğu, 242.000 ile Güney Sudan'ın 3. sırada yer aldığı ve 226.000 kişi ile Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının 4. olduğu, Sundan'ın 172.000 ile 5. olduğu ve Kongo'nun 158.000 ile 6. sırada bulunduğunu bildirildi. Ayrıca raporda bütün bu taleplere karşı 2023 yılında dünya çapında sadece 96.311 yasal sığınmacının kabul edildiği açıklandı.

Ülkeleri yasal sığınmacı kabulünün iki katına çıkarmaya çağırarak, 2025 yılında 2.900.000 yasadışı göçmenin Avrupa'ya geçmek için çabalayacağını, ülkelerin bu konuda sınır güvenliklerine önem vermesi gerektiğini bildirdi.