Akın akın geliyorlar: 3 günde 113 bine yakın araç girdi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya üç günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Akın akın geliyorlar: 3 günde 113 bine yakın araç girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar tatili memleketlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazılarının tercihi kıyı bölgeleri oldu.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla da tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kente, 23, 24 ve 25 Haziran'da 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı.

Mavi bayraklı plajlara, doğal güzelliklere ve önemli tarihi eserlere sahip Muğla'ya, ziyaretçi ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

akin-akin-geliyorlar-3-gunde-113-bine-yakin-arac-girdi-yenicag-5.jpg

akin-akin-geliyorlar-3-gunde-113-bine-yakin-arac-girdi-yenicag-4-001.jpg

akin-akin-geliyorlar-3-gunde-113-bine-yakin-arac-girdi-yenicag-3-001.jpg

akin-akin-geliyorlar-3-gunde-113-bine-yakin-arac-girdi-yenicag-2.jpg

akin-akin-geliyorlar-3-gunde-113-bine-yakin-arac-girdi-yenicag-1-002.jpg

Öne Çıkanlar
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Son Haberler
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı Güncel
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR
'Galatasaray Paredes ile anlaştı' Spor
'Galatasaray Paredes ile anlaştı'
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin Sağlık
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı' Ekonomi
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı Güncel
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı