Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi belli oldu

Dünyanın dört bir yanında hayranı olan ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi merakla bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon “Tuzak” dizisinde başrol oynayan Akınözü, kulislerden sızan bilgilere göre usta yapımcı Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’yla el sıkıştı.

Başarılı oyuncunun rol alacağı dizinin adı “Aile Albümü”… Projenin yönetmen koltuğunda ise “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ve “İstanbullu Gelin” gibi ekran tarihine geçen unutulmaz dizileri çeken Zeynep Günay oturacak. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

