Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi belli oldu

Yurt dışında dizileri en çok satılan oyuncuların başında gelen Akın Akınözü’nün yeni adresi belli oldu.

Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi belli oldu

Dünyanın dört bir yanında hayranı olan ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi merakla bekleniyor.

whatsapp-image-2023-09-21-at-14-06-50.jpeg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon “Tuzak” dizisinde başrol oynayan Akınözü, kulislerden sızan bilgilere göre usta yapımcı Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’yla el sıkıştı.

akin-1.jpg

Başarılı oyuncunun rol alacağı dizinin adı “Aile Albümü”… Projenin yönetmen koltuğunda ise “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ve “İstanbullu Gelin” gibi ekran tarihine geçen unutulmaz dizileri çeken Zeynep Günay oturacak. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti Sağlık
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti
Kira zammına pankart asarak isyan etti Güncel
Kira zammına pankart asarak isyan etti
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı