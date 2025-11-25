Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan ve bugüne dek tutarsızlıklarıyla gündeme gelen iddianamenin kabul edilmesini konuşurken bu konudaki en kilit isim, sessizliğini bir bozdu pir bozdu.

İBB soruşturmasını başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, tv100'e konuk olan gazeteci Murat Kelkitoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Kelkitoğlu'nun aktardığına göre Akın Gürlek şunları söyledi:

"Duruşmalar şubat ayında Silivri’de başlar ve bir an önce bitmesi lazım. Biz iddianamemize çok güveniyoruz.

Kimse iddianameyi gizli tanık ifadelerine dayanarak yaptığımızı düşünmesin. Çok sağlam bir iddianameden bahsediyoruz.

Gizli tanık ifadelerini çıkarsanız bile delillere, HTS kayıtlarına, MASAK raporlarına, görüntü, bilirkişi raporlarına, dekontlara dayanıyor.”

‘AK PARTİLİLERİ GÖRÜRSÜNÜZ’ DEMİŞTİ

Gürlek, bugün iktidara yakın Yeni Şafak'a konuşmuş ve "Biz burada bir makamı ve kurumu temsil ediyoruz. Bir suç varsa herkese suçtur. Kurumları ve şahısları yıpratmamak lazım. Sadece A şahsına ya da B şahsına değil. İBB soruşturmasına baktığınız zaman tutukluların çoğunun, özellikle iş insanlarının çoğunun AK Parti’ye yakın olduğunu, İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin AK Parti’den ayrılan insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan en bariz örnek, AK Parti’nin ilçe başkanlığını yapan İbrahim Bülbüllü. Burada bizim şahıslarla ya da partilerle ilgimiz yok. Bazı belediyelerle ilgili bilirkişi raporları istedik. Geldiği zaman gereğini yaparız. Kim suç işlemişse, gereği yapılır. Kişi, makam, parti ayrımı yapmayız. Savcının yeri, suçun olduğu yerdir ve görevini yapar" ifadelerini kullanmıştı.