Akit TV binası önüne siyah çelenk bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kazayla ilgili "çarpıldı" ifadesiyle haber yapan Yeni Akit Gazetesi ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın cenazeden sonra hakaret içeren ifadelerle birlikte elektrik akımı içeren görseller paylaşması, CHP Ankara Gençlik Kolları tarafından protesto edildi.

CHP'liler, Akit TV'nin Ankara'da bulunan stüdyosunun önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak isteyen kitleye polis izin vermedi. Yürümeleri engellenen kitle, Akit TV önüne siyah çelenk bıraktı. CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün buradayız. Çünkü bir sınır aşılmıştır. Ahlak sınırı aşılmıştır. İnsanlık sınırı aşılmıştır ve biz bu çürümüşlüğe karşı susmayacağız. İki gün önce büyük bir kayıp yaşadık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız, kıymetli ağabeyimiz Ferdi Zeyrek’i kaybettik.

Henüz acımız tazeyken, kendini gazete olarak nitelendiren bir kurum ve onun haber müdürü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in yaşadığı kaza hakkında attığı manşet ve devamında yaptığı utanmaz paylaşımlarla ahlaksızlığın dibini boylamıştır.

Ferdi Zeyrek, bu ülkenin gördüğü en dürüst, en vicdanlı, en çalışkan insanlardan biriydi. Siyaseti kişisel ikbali için değil, halkına hizmet için yapan; alnı açık, yüreği temiz bir kişiydi. Makamdan güç alan değil, makama halkın gücünü taşıyan bir insandı. Soruyoruz: Böylesine güzel yürekli bir insan, henüz hastanede yaşam savaşı verirken 'çarpıldı' başlığıyla manşet atmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu nasıl bir çürümüşlüktür?

Bu nasıl bir karanlık zihniyettir? Bu nasıl bir kin? Nasıl bir düşmanlıktır? Bir insana vefatından sonra bile saygıyı esirgeyen, kin ve nefret diliyle kamuoyunu zehirleyen bu anlayışın, burada, kendi stüdyolarının önünde protestosunu ediyoruz. Bu anlayış yalnızca basın ahlakına değil, insanlığa da aykırıdır.

Ölüm üzerinden kin kusan bu aşağılık dil sıradan bir düşmanlık değil; sistematik, bilinçli ve politiktir. Buradan sözde haber müdürü Zekeriya Soy'a, bu ahlaksızlığı manşetlere ve sosyal medyaya taşıyan herkese sesleniyoruz:

Siz yıllardır gazetecilik yapmıyor, açıkça nefret yayıyorsunuz ve bu nefretin karşısında susacak değiliz. Unutacak değiliz, affedecek hiç değiliz. Ferdi Zeyrek’in adı, sizin kaleminizden, ekranınızdan ve zihniyetinizden milyon kat daha temizdir.

Gerçek gazetecilik, Akit’in tekelinde değil; halkımızın vicdanındadır. Bu devran döndüğünde de halkın vicdanında ve tarihin önünde hesap vereceksiniz. Bu siyah çelengi de yalnızca bir protesto için değil, sizin çürümüş gazetecilik anlayışınıza ve insanlıktan nasibini almamış dilinize karşı bir uyarı olarak bırakıyoruz.

Ferdi Zeyrek’e karşı yaptığınız bu iğrenç saldırıyı unutmayacağız, peşini de bırakmayacağız. Hiçbir şüphemiz yok ki Ferdi Başkanımızın adı, Manisa’nın sokaklarında, yurttaşların yüreğinde ve bizim de yaşamımızda, mücadelemizde yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ferdi Başkanımızı bir kez daha saygıyla anıyor; kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm örgütüne başsağlığı diliyorum."