AKİT TV'de iktidara eleştiri. AKP’lilerin hocası yerden yere vurdu

Editör: Ersoy Özden

Erdoğan’ın ve AKP’lilerin hocası olarak bilinen İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan Akit TV’de Kürsü adlı programda iktidara eleştirilerde bulundu.

Ali Rıza Demircan iktidarı faiz konusunda sert sözlerle eleştirerek, “Buradan hükümeti uyarıyorum cinayet işleyeceksiniz cinayet” diye konuştu.

Demircan Türkiye’deki ev fiyatlarının geldiği noktaya değindi.

En kötü evin 2 milyon TL ettiğini dile getiren Demircan “Bankalar 2 milyon TL’ye yılda 800 bin TL faiz veriyor. Bunun anlamı ayda 75 bin TL. Yahu artık kimse gider üretim yapar mı. Adam diyor ki ‘satarım dairemi kiracıyla mı uğraşacağım’ Zaten milletin imanını, amelini çaldık” diye konuştu.

Demircan şöyle konuştu:

Türkiye'nin en basit yerinde 100 metrelik bir daireyi 2 milyon liraya satın alamazsın. Hadi aldığınızı kabul et 2 milyon nedir biliyor musun şu anda bankalar %40 yani 2 milyona bankalar yılda 800 bin para veriyo. Bunun anlamı ayda 75 bin lira. Milletin imanını çaldık milletin amelini çaldık, insanı çürüttük. Adam diyor ki satarım dairemi Kiracı ile mi uğraşacağım gider veririm bankaya.

Peki bunun sonu ne olacak herkes sattı gitti. Merkez Bankası ile 516 milyon para basılmış ama ekonomi bankaların verdiği faizli kredi 10 trilyon böyle sömürüyor böyle sömürüyor. Böyle bir sistemde herkes gider bankaya para yatırırsa ne olur zaten bankanın varlığı yok ki hiçbir varlığı yok bankaların. Bankaların böyle bir süzende bile kar marjları, 7 tane bankanın kar marjı 270 milyar.