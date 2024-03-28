Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı

Kaynak: DHA
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, taşeron firma çalışanlarının maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması üzerine gerginlik yaşandı.

Taşeron firma çalışanları, 28 Mart 2024 tarihinde maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. İşçilerin eylem yapması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Gerginliğin sürdüğü inşaat sahasında işçiler, bazı firma yetkililerinin araçlarını taşladı. Görüntülerde, işçilerin sloganlar atarak tepki gösterdiği ve jandarma ile arbede yaşandığı görülüyor.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NDE PROTESTOLAR SIKLAŞIYOR

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında taşeron firmalarda çalışan işçilerin maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemleri son zamanlarda sıklaşmaya başladı.

NÜKLEER SANTRALLER TARTIŞMA KONUSU

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası, bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşları ve çevreciler tarafından da protesto ediliyor. Nükleer santrallerin çevreye ve insan sağlığına zarar verebileceği öne sürülüyor.

YETKİLİLER GÜVENLİK VE ÇEVREYE ÖNEM VERDİKLERİNİ VURGULADI

Akkuyu Nükleer Santrali yetkilileri ise santralin en son teknolojiyle inşa edildiğini ve çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyeceğini savunuyor. Yetkililer, santralin inşası sırasında tüm güvenlik ve çevre önlemlerinin alındığını da vurguladı.

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